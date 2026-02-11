Ungheria a luci rosse il leader dell' opposizione Magyar accusa Orban | Vuole diffondere un video in cui faccio sesso La strategia in stile Putin
A due mesi dalle elezioni in Ungheria, il leader dell’opposizione Magyar accusa Viktor Orban di voler diffondere un video in cui si mostra mentre fa sesso. La polemica accende ancora di più il clima teso nel paese, mentre l’opposizione denuncia una strategia in stile Putin per screditarlo. Orban non ha ancora commentato, ma l’attenzione resta alta sui prossimi sviluppi.
Metodi da Vladimir Putin. A due mesi dalle elezioni in Ungheria, sembra materializzarsi lo scenario dei critici di Viktor Orban che temono una sterzata del governo in senso autoritario nel caso di una sconfitta di Fidesz alle urne. L'oppositore Peter Magyar ha lanciato l'allarme su un video che - questa la sua accusa - Fidesz pubblicherà domani in occasione del secondo anniversario dall'intervista a Partizán. In quell'intervista Magyar denunciava la corruzione nel sistema Orban, dando di fatto inizio alla sua discesa in campo. Il video intimo di Magyar Ad accendere il sospetto, una mail inviata a diversi giornalisti con un link che mostra una stanza ripresa da una telecamera. 🔗 Leggi su Leggo.it
