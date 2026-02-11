Un' altra marmotta | salta il bancomat di Canosa

Questa mattina a Canosa di Puglia un bancomat della banca Credito Cooperativo è stato fatto saltare con una tecnica chiamata marmotta. I ladri hanno fatto esplodere un ordigno e sono fuggiti prima che arrivassero le forze dell’ordine. È il secondo tentativo in pochi giorni nello stesso paese. Gli abitanti sono preoccupati per la sicurezza. Le indagini sono in corso.

Un'altro bancomato fatto saltare con la tecnica della marmotta: il tentato furto alla banca Credito Cooperativo Canosa Loconia dopo l'esplosione di un ordigno. I ladri hanno provato a rubare la cassaforte fallendo e si sono dati alla fuga cospargendo il manto stradale con chiodi a tre punte. I rilievi sono stati effettuati dal personale specializzato del nucleo investigativo di Bat e degli artificieri di Bari. Sul posto Radiomobile di Andria e personale locale Stazione Carabinieri. Nessun ferito, ma si registrano danni alla struttura e a quattro auto parcheggiate nei dintorni.

