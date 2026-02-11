Questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata di

Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Quinto Episodio: Vittoria, schiacciata dallo scandalo di alcune foto che la vedono insieme a Diego, continua a inseguire la verità sulla morte del marito, unica via per riabbracciare davvero suo figlio.

© Tpi.it - Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata di Una nuova vita: Vittoria e Marco trovano uno scheletro nella grotta dei MoserL a terza puntata di Una nuova vita, in onda stasera, è quella della svolta. Oggi, mercoledì 11 febbraio, alle 21:20 su Canale 5, la dottoressa Vittoria Greco, interpreta da Anna Valle continuerà a fa ... iodonna.it

Anticipazioni Una nuova vita del 11 febbraio 2026: appuntamento con il quinto e sesto episodioQuesta sera, mercoledì 11 febbraio 2026, sarà trasmessa puntata di Una nuova vita con Anna Valle. Scopriamo le anticipazioni della ... alfemminile.com

