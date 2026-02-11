Una nuova vita anticipazioni stasera 11 febbraio 2026 | Vittoria scopre un cadavere sepolto Matteo provoca un incidente Asia scarcerata
Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Una nuova vita. Vittoria, con l’aiuto di Marco Premoli, scopre una grotta nascosta in campagna, dove trova uno scheletro. Si tratta di Maria Chiesa, la figlia di Raul scomparsa anni fa in modo misterioso. Nel frattempo, Matteo provoca un incidente sulla strada, e Asia viene scarcerata dopo settimane di detenzione. La vicenda si fa sempre più complicata mentre i protagonisti cercano di mettere insieme i pezzi di un passato difficile da dimenticare.
Vittoria, con l’aiuto di Marco Premoli, scopre una grotta in cui è sepolto lo scheletro di una donna, che verrà identificato come Maria Chiesa, la figlia maggiore di Raul, sparita anni prima in circostanze mai del tutto chiarite Stasera, mercoledì 11 febbraio 2026, va in onda su Canale 5 la t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Una nuova vita, anticipazioni terza puntata dell'11 febbraio: Vittoria ferita dalla scelta del figlio Matteo
Nella terza puntata di
Una nuova vita, anticipazioni stasera 4 febbraio 2026: la famiglia Moser chiede l'adozione di Matteo, lui continua a rifiutare la madre
Stasera, la famiglia Moser torna a chiedere l’adozione di Matteo.
