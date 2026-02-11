Una notte a Teheran Cecilia Sala arriva al Verdi | Il mio lumino per l’Iran

Cecilia Sala porta il suo racconto dell’Iran al teatro Verdi. Arrivata con il suo “lumino”, la giornalista italiana ha condiviso in prima persona le immagini e le emozioni di un paese che conosce bene. La sala è stata colma di curiosità e attenzione mentre Sala ha narrato le sue esperienze, portando il pubblico nel cuore di Teheran con parole e immagini.

di Marianna Grazi Cecilia Sala porta a teatro il suo sguardo sull'Iran e lo trasforma in racconto dal vivo. Giornalista tra le voci più riconoscibili della cronaca internazionale italiana, firma de Il Foglio e autrice del podcast quotidiano Stories per Chora Media, ha debuttato con ' Una notte a Teheran. Alle feste, nelle piazze, nelle celle', uno spettacolo che intreccia reportage, memoria personale e linguaggio scenico. Dopo la prima nazionale e le prime repliche, il progetto arriva al teatro Verdi lunedì 16 febbraio, unica data toscana, offrendo al pubblico un viaggio notturno tra resistenza giovanile, desiderio di libertà e il peso della repressione, fino all'ombra del carcere di Evin.

