Un robot saldatore per Fincantieri Ecco la partnership con Generative Bionics

Fincantieri e Generative Bionics hanno deciso di lavorare insieme per creare un robot saldatore umanoide. La società italiana Generative Bionics sviluppa robot basati su Physical AI, e ora collaborano con il gigante della cantieristica navale. L’obiettivo è usare questa tecnologia nei cantieri navali di Fincantieri, per rendere più efficienti e sicuri i lavori di saldatura. La partnership segna un passo avanti nell’automazione industriale nel settore navale.

Fincantieri ha avviato una partnership industriale con Generative Bionics, società italiana attiva nello sviluppo di robot umanoidi basati su Physical AI, per sviluppare un robot umanoide saldatore da impiegare nei propri cantieri navali. L'iniziativa rientra nella strategia di innovazione del gruppo e punta a portare l'intelligenza artificiale dentro una delle lavorazioni più delicate e complesse della costruzione navale. Tecnologia e obiettivi operativi. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema capace di muoversi e operare in ambienti produttivi articolati. Secondo quanto comunicato dalle aziende, il robot sarà dotato di intelligenza artificiale e capacità avanzate di manipolazione, percezione e visione dedicata al monitoraggio del cordone di saldatura, nonché di una locomozione ottimizzata per operare in contesti complessi.

