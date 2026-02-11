Un posto al sole le anticipazioni del 12 febbraio 2026 | è il momento della verità

Questa sera torna “Un posto al sole” con nuove anticipazioni. La soap, in onda su Rai 3 dal 1996, si prepara a svelare il momento della verità per alcuni protagonisti. I fan sono già in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali colpi di scena li aspettano.

Torna l'appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 12 febbraio: Eleanor decide di dire la verità a Imma e Ciro Buonocore. Nelle puntate precedenti. La soap opera di Rai 3 in onda dal 1996 è girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie è arrivata alla puntata numero 6882.

Eleanor Price decide di parlare chiara con Ciro.

