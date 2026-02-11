Questa mattina a Milano, un uomo è stato fermato dalla polizia mentre era alla guida della sua auto. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato sul sedile del passeggero una scatola, che ha subito attirato la loro attenzione. Quando l’hanno aperta, hanno scoperto decine di proiettili. L’uomo è stato denunciato per possesso illegale di munizioni e armi. La vicenda si è svolta in pochi minuti, ma ha suscitato grande interesse tra i residenti della zona.

Sul sedile del passeggero aveva sistemato una scatola. Quando gli agenti l’hanno aperta hanno trovato decine di proiettili. Doveva essere un normale controllo stradale quello della Polizia locale in via Mazzini, nell’ambito di un servizio di presidio del territorio. Invece, i ghisa del comando padernese si sono trovati davanti un vero e proprio arsenale. Durante le verifiche sull’autovettura, condotta da un 20enne, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diverse spranghe di ferro di circa 50 centimetri e un machete di circa 30 centimetri, con custodia e lama seghettata. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio e alla detenzione abusiva di armi, è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un machete in macchina: denunciato

Approfondimenti su Machete Auto

Nella piazza si è verificata una lite improvvisa che ha portato a un inseguimento tra le parti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Verbanese 40enne armato di machete minaccia l’amico. E’ stato denunciato dai Carabinieri

Ultime notizie su Machete Auto

Argomenti discussi: Proiettili, spranghe e un machete in auto: denunciato un 20enne; Un machete in macchina: denunciato; Paderno Dugnano, ventenne denunciato: aveva in auto machete, proiettili e tondini; Proiettili, spranghe e un machete in auto: denunciato un 20enne.

Un machete in macchina: denunciatoSul sedile del passeggero aveva sistemato una scatola. Quando gli agenti l’hanno aperta hanno trovato decine di proiettili. Doveva ... msn.com

Proiettili, spranghe e un machete in auto: denunciato un 20enneUna scatola di proiettili sul sedile dell'auto e un machete. Nel pomeriggio di sabato 7 febbraio la polizia locale di Paderno Dugnano ha denunciato un ragazzo di 20 già noto alle forze dell'ordine per ... milanotoday.it

Aveva in macchina un machete con lama seghettata, una scatola di proiettili e diversi tondini di metallo, l'uomo fermato nel pomeriggio di sabato dalla polizia locale di Paderno Dugnano. Denunciato un ventenne con precedenti per spaccio e detenzione abusi - facebook.com facebook

Barriera di Milano, arrestato il rapinatore che aveva aggredito una ragazza armato di machete x.com