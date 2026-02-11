un fine settimana di sleddog dedicato ai bambini

Un fine settimana di sleddog attira già molte famiglie alle Piane di Mocogno. L’evento, dedicato ai bambini, offre la possibilità di provare gratuitamente l’esperienza con i cani da slitta Siberian Husky. Le prenotazioni arrivano a ritmo sostenuto, e l’organizzazione si prepara a ricevere tanti piccoli appassionati.

Fioccano già le prenotazioni, per partecipare gratuitamente, allo speciale evento questo weekend alle Piane di Mocogno con i cani da slitta Siberian Husky. "Anche se il weekend non è ancora arrivato -dicono i referenti delle Piane- non vediamo l’ora di offrire questo evento speciale, gratuito, dedicato a bambini e ragazzi con disabilità che avranno la possibilità di interagire con i cani, conoscere da vicino il loro mondo e partecipare alla preparazione della slitta per il giro. Due giornate indimenticabili con i nostri amici a quattro zampe". Per partecipare è obbligatoria la registrazione al 328. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

