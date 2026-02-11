Un ferrarese davanti alla Spal

Un giocatore cresciuto a Copparo e ora residente a Ferrara ha deciso il risultato dello scontro diretto tra Mezzolara e Medicina Fossatone. La vittoria del team di casa è arrivata grazie a un gol decisivo di un ferrarese, che ha segnato davanti ai propri tifosi. La partita si è conclusa con un risultato che dà morale ai locali e mette in difficoltà gli avversari.

di Stefano Manfredini La vittoria del Mezzolara nello scontro diretto col Medicina Fossatone è stata firmata da un giocatore cresciuto a Copparo che vive e lavora a Ferrara. Alì Molossi di giorno insegna Scienze motorie e sportive al liceo Carducci e di sera si allena nella squadra di Zecchi, capolista a +8 sulla Spal nel campionato di Eccellenza. E sono molti i tifosi biancazzurri che si chiedono per quale motivo nell'allestire l'organico non sia stata presa in considerazione la possibilità di ingaggiare qualche atleta in più del nostro territorio, che magari avrebbe rappresentato un valore aggiunto anche sotto il profilo dell'attaccamento alla maglia.

