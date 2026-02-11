Un corso di formazione per sommelier astemi

A Zola Predosa, nel Bolognese, è partito un corso di sommelier rivolto esclusivamente ad astemi. Un progetto che punta a insegnare la cultura del vino senza che ci sia bisogno di bere. I partecipanti sono persone che, per motivi di salute o scelte di vita, evitano l’alcol, ma vogliono comunque conoscere e approfondire il mondo enologico. La formazione si svolge in modo pratico e accessibile, offrendo un’alternativa concreta a chi pensa di dover rinunciare a questa passione.

Un corso di sommelier per astemi? Proprio così. A Zola Predosa, nel bolognese, ha preso avvio un progetto di formazione e inclusione sociale che utilizza la cultura del vino come strumento educativo, prescindendo dal consumo di alcol. L’iniziativa, partita lo scorso 26 gennaio, è promossa a livello nazionale da AIS Puglia e realizzata sul territorio grazie al coinvolgimento diretto di AIS Emilia, che ne cura l’impianto didattico mettendo a disposizione i propri sommelier. Il corso si svolge presso la sede dell’associazione Ricreamente APS-ADS, in via Leonardo da Vinci, ed è rivolto a ragazze e ragazzi a partire dai 16 anni con Bisogni Educativi Speciali che, per motivi di salute o prescrizioni specifiche, non possono assumere sostanze alcoliche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un corso di formazione per sommelier astemi Approfondimenti su Zola Predosa A Too un corso di degustazione vini con il Sommelier Massimiliano Marruchi A Too propone un corso di degustazione vini con il Sommelier Massimiliano Marruchi. Corso per sommelier di 1° livello. La prima lezione il 21 gennaio Il corso per sommelier di primo livello, promosso da Ais Romagna, si apre il 21 gennaio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. COME SI LAVANO I BICCHIERI #bicchieri #calice #lavaggio #sommelier #ristorantestellato #shorts Ultime notizie su Zola Predosa Argomenti discussi: A Bitonto un corso di aggiornamento e formazione per componenti della Commissione Mensa; Dentistionline: corso di Formazione sulla sicurezza Laser - ANDI; Corso di Formazione portale SUE per professionisti; Docenti neoassunti 2025, 12 ore di Laboratori formativi su Scuola Futura: quali corsi scegliere? LE FAQ. Didattica della matematica e progetti eTwinning: disponibile il corso di formazione gratuito e flessibile per docentiÈ disponibile il corso online Enhance numeracy skills with eTwinning projects rivolto ai docenti. Il percorso formativo, gratuito e senza scadenze, offre strumenti per innovare la didattica della ma ... orizzontescuola.it No women no panel: un corso di formazione all'universitàSenza donne non se ne parla: il progetto della Rai per la parità di genere nel dibattito pubblico è stato al centro di un corso di formazione presso la Libera Università di Bolzano ... rainews.it L' Associazione Vittoria organizza un Corso di formazione per diventare Operatrice di Ascolto per il Centro Antiviolenza MaiPiùSola - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.