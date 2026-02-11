Un corso di formazione per sommelier astemi

A Zola Predosa, nel Bolognese, è partito un corso di sommelier rivolto esclusivamente ad astemi. Un progetto che punta a insegnare la cultura del vino senza che ci sia bisogno di bere. I partecipanti sono persone che, per motivi di salute o scelte di vita, evitano l’alcol, ma vogliono comunque conoscere e approfondire il mondo enologico. La formazione si svolge in modo pratico e accessibile, offrendo un’alternativa concreta a chi pensa di dover rinunciare a questa passione.

Un corso di sommelier per astemi? Proprio così. A Zola Predosa, nel bolognese, ha preso avvio un progetto di formazione e inclusione sociale che utilizza la cultura del vino come strumento educativo, prescindendo dal consumo di alcol. L’iniziativa, partita lo scorso 26 gennaio, è promossa a livello nazionale da AIS Puglia e realizzata sul territorio grazie al coinvolgimento diretto di AIS Emilia, che ne cura l’impianto didattico mettendo a disposizione i propri sommelier. Il corso si svolge presso la sede dell’associazione Ricreamente APS-ADS, in via Leonardo da Vinci, ed è rivolto a ragazze e ragazzi a partire dai 16 anni con Bisogni Educativi Speciali che, per motivi di salute o prescrizioni specifiche, non possono assumere sostanze alcoliche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

