Durante il matrimonio di Julia e Tom Kuchenreuther a Wallkill, il loro cane Wally ha rubato la scena. Il cane, seduto tra gli sposi, ha “benedetto” con la zampa il loro sì, mentre i proprietari raccontano di aver visto quanto fosse felice il loro amico a quattro zampe. Alla fine della cerimonia, i sposi hanno dedicato a Wally un ballo speciale, rendendo il momento ancora più unico e toccante.

Julia e Tom Kuchenreuther si sono sposati l’11 ottobre scorso a Wallkill, a New York. La coppia ha incoronato il loro amato cane, Wally, come testimone di mozze dedicandogli anche un ballo privato al loro matrimonio. “ Volevamo rendergli un piccolo omaggio perché è davvero parte della nostra famiglia e non possiamo immaginare la nostra vita senza di lui. Eravamo così felici, soprattutto vedendo quanto fosse felice lui”, ha spiegato Julia a People. Il video della coppia con Wally al matrimonio è diventato virale. “Quando abbiamo iniziato a provare il ballo del nostro matrimonio, – ha continuato la sposina – abbiamo notato che il nostro cane voleva sempre essere coinvolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un cagnolone testimone di nozze “benedice” con la zampa il matrimonio dei padroni: “Eravamo così felici, soprattutto vedendo quanto fosse felice lui” – IL VIDEO

