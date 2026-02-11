Un biker dominante un timido impiegato e un patto di sottomissione che corre sull' asfalto Una storia di cuoio e devozione che ha già conquistato Cannes

Un nuovo film sta facendo parlare di sé in Italia. Si chiama Pillion – Amore senza freni, debutta il 12 febbraio e porta sul grande schermo una storia audace e sorprendente. Racconta di un biker deciso, Ray, e di un impiegato timido, Colin, che si incontrano in un mondo di cuoio e devozione. Il film di Harry Lighton ha già conquistato Cannes e ora arriva anche nelle sale italiane, pronto a catturare gli spettatori con una trama che mescola passione, sottomissione e contrasti forti.

È uno dei film più audaci e spiazzanti della stagione. Pillion – Amore senza freni, al cinema il 12 febbraio, debutto alla regia di Harry Lighton, mette in scena l'incontro tra due mondi opposti: quello di Colin ( Harry Melling, il Dudley Dursley di Harry Potter cresciuto e trasformato), un trentenne timido che di giorno stacca multe e di sera canta in un coro a cappella, e quello di Ray ( Alexander Skarsgård ), carismatico leader di una banda di motociclisti. L'attrazione tra i due è immediata e si trasforma rapidamente in una complessa dinamica di potere, dove la sottomissione diventa il linguaggio principale di una storia d'amore che sfida ogni convenzione.

