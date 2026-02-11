Un antiossidante del pomodoro può ridurre l’infiammazione gengivale

Un nuovo studio mette in luce un possibile rimedio naturale contro l’infiammazione gengivale. Il licopene, antiossidante presente nei pomodori e nei frutti rossi, potrebbe aiutare a prevenire la parodontite grave tra gli anziani. La ricerca suggerisce che un consumo regolare di questi alimenti potrebbe ridurre i problemi gengivali più seri.

Un nuovo studio suggerisce che il licopene, potente antiossidante presente soprattutto nei pomodori e nei frutti rossi, potrebbe avere un ruolo chiave nella prevenzione della parodontite grave tra gli anziani. La ricerca, pubblicata su The Journal of Nutrition, Health and Aging, ha evidenziato un dato preoccupante: oltre il 75% degli americani tra i 65 e i 79 anni non assume quantità sufficienti di licopene. Secondo gli autori, questa carenza sarebbe associata a un aumento significativo del rischio di sviluppare forme gravi di parodontite, una patologia infiammatoria che colpisce i tessuti di supporto del dente. 🔗 Leggi su Cibosia.it

