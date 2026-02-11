Ultra Violette lancia Sequin Supreme | l’SPF 50 illuminante che sostituisce primer e crema e ti fa brillare davvero

La nuova crema di Ultra Violette promette di fare tutto: proteggere, illuminare e sostituire primer e crema idratante. Lanciato come un prodotto che fa brillare la pelle senza rischiare scottature, Sequin Supreme SPF 50 punta a cambiare il modo di prendersi cura del viso nel 2026. Basta con le abbronzature forzate e i segni del sole: ora la pelle luminosa si ottiene con una skincare efficace e intelligente.

Glow sì. Scottature (e segni del sole) no. Nel 2026 la pelle luminosa non passa dall'abbronzatura forzata ma da una skincare intelligente con SPF serio. E Ultra Violette lo sa benissimo. Il brand australiano culto ha appena lanciato Sequin Supreme, un solare SPF 50 che è contemporaneamente idratante, primer e booster di luminosità. Traduzione: meno step, più luce. Ultra Violette presenta Sequin Supreme: ecco che arriva un nuovo SPF ma make it glow. Se ami quell'effetto "luce perfetta da studio fotografico" ma odi glitter, questo è il tuo prodotto. Sequin Supreme promette una luminosità soft-focus, mai chunky, mai oleosa.

