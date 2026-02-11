Ultimissime Juve LIVE | si spinge per Ederson Idea Vicario per la porta

La Juventus spinge forte per portare Ederson in porta, cercando di chiudere la trattativa il prima possibile. Nel frattempo, i bianconeri valutano anche Vicario come alternativa. La società lavora senza sosta per rinforzare la rosa e prepararsi al meglio per la nuova stagione.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 11 febbraio 2026. Ederson Juve, Spalletti lo vuole a tutti i costi: l’Atalanta ha già fatto il prezzo. Che cosa filtra in vista di giugno. Ore 10.32 – Ederson Juve, Spalletti lo vuole a tutti i costi: l’Atalanta ha già fatto il prezzo. Che cosa filtra in vista di giugno Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere per l’estate: il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

