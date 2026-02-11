ultima chiamata per la lazio

Questa sera la Lazio affronta il Bologna senza i suoi tifosi a causa del blocco delle trasferte. Zaccagni, il miglior giocatore della rosa, non sarà in campo. I bookmaker vedono i rossoblù favoriti, ma la squadra biancoceleste ha voglia di vincere e passare in semifinale di Coppa Italia. Chi vince sfiderà l’Atalanta e potrebbe ancora sperare di tornare in corsa per l’Europa.

Senza tifosi, per il blocco delle trasferte, senza Zaccagni il miglior giocatore della rosa, contro i bookmaker che vedono favorito il Bologna ma con tanta voglia di andare in semifinale di Coppa Italia (chi passa sfida l'Atalanta) per lasciare aperto un spiraglio di rientrare in Europa. La Lazio gioca al Dall'Ara contro un avversario in crisi di identità capace di passare nel giro di un mese e mezzo da squadra perfetta e ben guidata a un'armata Brancaleone che ha perso sei delle ultime sette gare giocate in casa. Ma non c'è da fidarsi degli stenti dei rossoblù, meglio puntare sui segnali di risveglio dati dalla squadra di Sarri nelle partite contro Genoa e Juve da cui sono arrivati quattro punti per la classifica comunque anonima dei biancocelesti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

