UK’s Starmer condemns billionaire Ratcliffe’s immigration comments calls for apology

Keir Starmer ha condannato le parole di Jim Ratcliffe, il miliardario britannico che aveva detto che il Regno Unito era stato “colonizzato dagli immigrati”. Il leader laburista ha chiesto pubblicamente scuse e ha criticato duramente le dichiarazioni, definendole offensive e divisive. La polemica esplode dopo le affermazioni di Ratcliffe, che hanno scatenato reazioni forti in Parlamento e tra l’opinione pubblica.

LONDON, Feb 11 (Reuters) - Prime Minister Keir Starmer on Wednesday condemned comments by billionaire Jim Ratcliffe, who said Britain had been "colonised by immigrants"

