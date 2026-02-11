UK pledges $205 million to send US weapons to Ukraine

La Gran Bretagna ha annunciato di aver destinato 150 milioni di sterline, circa 205 milioni di dollari, per fornire armi agli Ucraini. Il ministro della Difesa John Healey ha spiegato che si tratta di un aiuto immediato per rafforzare la resistenza del Paese contro l’offensiva russa. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione, e Londra conferma il suo impegno a sostenere l’Ucraina con forniture di equipaggiamenti militari.

LONDON, Feb 11 - Defence minister John Healey said on Wednesday Britain had committed 150 million pounds ($205 million) to the so-called Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) initiative to supply Ukraine with U.S. weapons. PURL was set up last summer to keep U.S. weapons flowing to Ukraine at a time when new U.S. military assistance had stalled. "I'm pleased to confirm the UK is committing £150 million to PURL," Healey said in an emailed statement. "Together we must provide Ukraine with the critical air defense it needs in response to Putin's brutal onslaught." The scheme allows allies to fund purchases of American air-defence systems and other critical equipment for Kyiv.

