Ue | Zingaretti ' appello Pd per Stati Uniti d' Europa 15 eventi nei prossimi due mesi'

Il Partito Democratico si prepara a portare avanti una serie di eventi in tutta Italia. Nei prossimi due mesi, sono in programma 15 appuntamenti che coinvolgeranno diverse città. L’obiettivo è raccogliere firme a sostegno dell’appello 'Verso gli Stati Uniti d’Europa'. L’iniziativa, annunciata dal segretario Zingaretti, vuole rafforzare la proposta di un’Europa più unita e federale. I primi incontri sono già stati programmati e si svolgeranno nelle prossime settimane, coinvolgendo attivisti e cittadini interessati a questa causa.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Da qui ai prossimi sessanta giorni saremo impegnati in 15 eventi in tutta Italia promossi dal Pd" per una "raccolta firme" sull'appello-manifesto 'Verso gli Stati Uniti d'Europa'. Lo ha detto Nicola Zingaretti presentando l'iniziativa in un conferenza stampa con Elly Schlein. "Nel 2027 saranno 70 anni dai Tratti di Roma. Noi siamo quella parte di Italia che vuole non sia un ritorno indietro verso un'Europa intergovernativa ma si vada avanti con un approccio federalista e federale rilanciando lo spirito proprio dei Trattati di Roma", aggiunge Zingaretti. "Diciamo no a un immobilismo democratico, no alla distruzione dell'Europa che ha come protagonista anche l'amministrazione americana.

