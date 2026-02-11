U&D Gemma si sente male e lascia lo studio | Non vado più bene qui

Gemma Galgani si è sentita male e ha lasciato lo studio di Uomini e Donne. Dopo anni di trasmissione, tra discussioni con Tina Cipollari e storie finite, la dama del Trono Over ha deciso di prendersi una pausa. La sua crisi sembra ormai diventata evidente a tutti.

Ormai è ufficiale: Gemma Galgani è in crisi. Dopo anni nello studio di Uomini e Donne, fra liti con Tina Cipollari, lacrime e amori finiti, la dama del Trono Over sembra giunta ad un bivio. Lo dimostra lo sfogo andato in scena nell’ultima puntata della trasmissione durante la quale Gemma si è sfogata, arrivando persino a sentirsi male dietro le quinte. L’attacco di Tinì Cansino a Gemma. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa Gemma Galgani era finita al centro delle polemiche dopo che Tinì Cansino, opinionista del programma di Maria De Filippi, aveva aspramente criticato il suo comportamento. Tinì infatti non avevaq gradito l’atteggiamento di Gemma che era apparsa piuttosto riluttante di fronte al corteggiamento di Mauro, nuovo cavaliere del parterre, perché ancora legata a Mario Lenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

La crisi di Gemma Galgani a Uomini e Donne si è consumata mercoledì 11 febbraio.

