Ucraina Zelensky si prepara alle nuove elezioni? Gli aggiornamenti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto un appello ai cittadini, chiedendo loro di prepararsi alle prossime elezioni. Ha anche menzionato la possibilità di un referendum, senza entrare troppo nel dettaglio, per valutare un eventuale accordo di pace. La notizia fa crescere l’attesa in un momento delicato per il paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i cittadini a prepararsi alle elezioni, accennando anche a un referendum per un possibile accordo di pace. La data dovrebbe essere annunciata entro il 24 febbraio (quarto anniversario dell’invasione russa e dell’inizio della guerra), soprattutto perché le votazioni dovranno avvenire entro il 15 maggio. Le ragioni che spingono il presidente a pianificare immediatamente le elezioni derivano dalle pressioni che l’amministrazione Trump sta esercitando. Le votazioni, infatti, dovranno tenersi entro il 15 maggio, in caso contrario Kiev potrebbe perdere le garanzie di sicurezza proposte dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La notte a Kharkiv è stata ancora una volta segnata da bombardamenti intensi.

In Ucraina, con l’inverno che ha raffreddato il fronte e i negoziati di pace in stallo, Zelensky si prepara alla transizione politica.

Ucraina, Zelensky: «Mai più compromessi, vogliamo una pace giusta»

Argomenti discussi: Ucraina, Trump vuole la pace entro l’estate e colloqui a Miami la prossima settimana. Ma resta il nodo Donbass; Ucraina, colpito un reparto maternità. Zelensky si prepara al trilaterale di Abu Dhabi; Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Tempo di rinunce. Anche la Nato spinge Zelensky alle concessioni, Macron vuole parlare con Putin (di A. Mauro).

Ucraina, questa è una svolta vera: Zelensky prepara le elezioni. Ma Putin non smette di bombardare: morti 3 bimbi a KharkivVolodymyr Zelensky prepara il terreno per chiamare gli elettori ucraini a votare per un nuovo presidente e per un referendum su un eventuale accordo di pace Lo rivela il Financial Times secondo cui tr ... affaritaliani.it

Ucraina: Ft, Zelensky prepara il voto e referendum su pace entro maggioSu pressioni Usa, annuncio il 24/2 anniversario della guerra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - L'Ucraina ha iniziato a pianificare le ... ilsole24ore.com

