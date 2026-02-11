Ucraina, raid russo a Kharkiv. Verso annuncio elezioni

Un attacco russo ha devastato Kharkiv, uccidendo un padre e i suoi tre figli. La città piange le vittime mentre la tensione aumenta. Zelensky ribadisce che senza sicurezza non si farà nessun voto, rispondendo alle ipotesi di elezioni anticipate circolate in un'intervista. La situazione resta molto tesa e nessuno si aspetta una tregua a breve.

Un raid russo ha colpito Kharkiv: muore un padre insieme ai suoi tre figli piccoli. "Finché non ci sarà sicurezza non ci saranno annunci di elezioni", replica il presidente Zelensky al Financial Times, che aveva ipotizzato un possibile voto. Intanto via libera dal Parlamento europeo al prestito di 90 miliardi di euro per Kiev. Servizio di Vito D'Ettorre

Un attacco aereo russo colpisce ancora Kharkiv.

Un attacco russo su Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, ha causato almeno quattro morti e sei feriti.

