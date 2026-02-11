Ucraina la Camera ha votato | è successo di tutto! Scintille

La Camera dei deputati ha dato il via libera alla fiducia richiesta dal governo sul decreto Ucraina. È stato un voto acceso, con molti parlamentari che hanno espresso opinioni divise. La decisione apre ufficialmente la strada all’invio di armi a Kiev, scatenando reazioni contrastanti tra gli stessi deputati. La seduta si è accesa più volte, con momenti di tensione tra chi appoggiava e chi critico. Ora il governo può procedere con le azioni previste nel decreto.

La Camera dei deputati ha approvato la fiducia posta dal governo sul cosiddetto decreto Ucraina relativo all' invio di armi a Kiev. Il voto ha rappresentato il primo passaggio parlamentare di rilievo per i deputati di Futuro Nazionale, il movimento guidato dall'ex generale Roberto Vannacci. Il gruppo ha votato a favore della fiducia, comunicando però che si esprimerà in senso contrario sul provvedimento nel merito. A Montecitorio, infatti, è possibile separare il voto sulla fiducia da quello sul testo finale, diversamente da quanto avviene al Senato.

