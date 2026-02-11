Ucraina in guerra | Soldiers of Song racconta la musica come atto di resilienza e resistenza culturale

L’Ucraina resta in guerra, ma la musica non si ferma. Il documentario “Soldiers of Song” mostra come gli artisti ucraini usino le canzoni come forma di resistenza. Nonostante i bombardamenti e le difficoltà, continuano a cantare e a far ascoltare le loro voci, mantenendo viva la cultura anche nei momenti più duri. Ryan Smith racconta questa resistenza silenziosa, che si fa forza nelle note e nelle parole.

Il documentario "Soldiers of Song", diretto da Ryan Smith, offre uno sguardo intimo sulla resilienza culturale dell'Ucraina durante la guerra, attraverso le voci e le musiche di artisti che continuano a creare nonostante il conflitto. Il film sarà presentato il 24 febbraio nei cinema Eliseo di Milano e Azzurro Scipioni di Roma, in concomitanza con il quarto anniversario dell'invasione russa, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Ucraina nella Italiana. Una clip esclusiva, presentata da, anticipa l'uscita del film, rivelando come la musica sia diventata un atto politico, un argine contro il silenzio imposto dalla guerra.

