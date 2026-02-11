Two killed after civilian airplane shot at on landing in Indonesia’s Papua police say

Due persone sono morte dopo che il loro aereo civile è stato esploso mentre atterrava in Papua, Indonesia. La polizia ha confermato che il pilota e il copilota sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco lanciati da assalitori sconosciuti. L’incidente si è verificato durante il tentativo di atterraggio, ma al momento non ci sono ancora dettagli su chi possa essere dietro l’attacco o le ragioni. La zona è sotto stretta sorveglianza e le indagini sono in corso.

The Smart Air plane, which was carrying 13 passengers as well as the pilots, landed at Korowai airport in Boven Digoel, South Papua province, on Wednesday at 11.17 a.m. local time (0217 GMT), local police spokesman Cahyo Sukarnito told Reuters. When the shooting began, the pilots and passengers left the plane and headed to a forested area near the airport, he said. The pilot and co-pilot were killed, but all passengers were safe. Cahyo said it was unclear who carried out the attack on the Cessna Caravan plane, after he was asked about the possible involvement of Papuan rebel groups.

