All’arena di Milano Santa Giulia, in questi giorni, si vedono spesso giovani e meno giovani che si sfidano a colpi di bastone sulla lastra di ghiaccio. È l’hockey su ghiaccio, uno sport invernale che permette anche qualche contatto fisico, ma sempre con regole e penalità. La passione per questo sport cresce tra i frequentatori, che assistono a partite tese e ricche di energia.

Avete mai visto due persone che si picchiano su una lastra di ghiaccio? All’arena di Milano Santa Giulia in questi giorni succede spesso. E in quasi tutte le partite. Tra i giochi invernali più apprezzati, nell’hockey è possibile scontrarsi con l’avversario (rimanendo ovviamente nel limite consentito). Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina Le regole Andiamo con ordine. Si tratta di uno sport “ veloce ” – per spazio e tempo – giocato 6 contro 6 (portieri inclusi). In tre tempi da 20 minuti effettivi ciascuno l’obiettivo è quello di segnare più gol dell’avversario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutto sull’hockey, lo sport invernale dove è consentito picchiarsi (ma con penalità)

Approfondimenti su Milano Santa Giulia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Santa Giulia

Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: le regole e le piste; Il Canada senza hockey ghiaccio? Nemmeno se lo dice Trump; La scienza dietro l’hockey su ghiaccio: le regole dello sport più frenetico delle Olimpiadi 2026; Pattinaggio di figura oggi 9 febbraio: danza ritmica, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Tutto sull'Arena Santa Giulia, che ospiterà l'hockey per le Olimpiadi (ma dopo no)Agli spettatori con sciarpe e berretti di lana si mescolano quelli con elmetti e pettorine. I primi sono dentro l’Arena Santa Giulia per scoprire l’hockey su ghiaccio, i secondi valutano invece dagli ... avvenire.it

La sappadina: «Ho puntato tutto sull’ultimo poligono, sapevo che se avessi sparato velocemente e bene avrei potuto staccare le mie rivali. Ho sparato per prima per mettere pressione alle rivali». L’ultimo giro «All’inizio non capivo quanto vantaggio avessi, m - facebook.com facebook

Tutto sull'ultimo set in arrivo dalla casa danese e quali sono gli altri quadri che puoi già costruirti e appendere in casa x.com