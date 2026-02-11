Tutto in una sera slittino d’oro femminile e maschile e festa al quadrato | doppietta azzurra leggendaria a Cortina

Questa sera a Cortina, gli atleti azzurri hanno fatto il pieno di medaglie nello slittino. La doppietta d’oro femminile e maschile ha stupito il pubblico e rafforzato la tradizione italiana in questa disciplina. La gara si è svolta su pista artificiale, e i nostri hanno dimostrato di essere i più veloci e determinati. È stata una serata di grandi emozioni, con la squadra che ha festeggiato sotto gli occhi di tanti tifosi.

Lo slittino vale oro. La specialità su pista artificiale in cui eccelliamo si conferma una straordinaria fabbrica di medaglie per lo sport altoatesino e l’orgoglio azzurro su pista. Non a caso, insomma, la giornata di oggi si conferma una di quelle che rendono giustizia a impegno e fatica, talento e medagliere bipartisan: uomini e donne, indifferentemente dorati. E allora, questa volta tocca allo slittino. Tocca al doppio femminile composto da Marion Oberhofer e Andrea Voetter riscrivere la storia dello sport. A Cortina, infatti, nella prova di doppio femminile, arriva l’oro olimpico, il primo per l’Alto Adige a questi Giochi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Una notte da ricordare per l’Italia nello sport invernale.

