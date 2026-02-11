Tutto in una sera slittino d’oro femminile e maschile e festa al quadrato | doppietta azzurra leggendaria a Cortina

Questa sera a Cortina, gli atleti azzurri hanno fatto il pieno di medaglie nello slittino. La doppietta d’oro femminile e maschile ha stupito il pubblico e rafforzato la tradizione italiana in questa disciplina. La gara si è svolta su pista artificiale, e i nostri hanno dimostrato di essere i più veloci e determinati. È stata una serata di grandi emozioni, con la squadra che ha festeggiato sotto gli occhi di tanti tifosi.

Lo slittino vale oro. La specialità su pista artificiale in cui eccelliamo si conferma una straordinaria fabbrica di medaglie per lo sport altoatesino e l’orgoglio azzurro su pista. Non a caso, insomma, la giornata di oggi si conferma una di quelle che rendono giustizia a impegno e fatica, talento e medagliere bipartisan: uomini e donne, indifferentemente dorati. E allora, questa volta tocca allo slittino. Tocca al doppio femminile composto da Marion Oberhofer e Andrea Voetter riscrivere la storia dello sport. A Cortina, infatti, nella prova di doppio femminile, arriva l’oro olimpico, il primo per l’Alto Adige a questi Giochi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tutto in una sera, slittino d’oro (femminile e maschile) e festa al quadrato: doppietta azzurra leggendaria a Cortina Approfondimenti su Cortina D Ampezzo Rieder/Kainzwaldner Oro Milano Cortina 2026 : Rimonta Leggendaria nello Slittino Doppio Maschile Una notte da ricordare per l’Italia nello sport invernale. Slittino, trionfo azzurro nel doppio maschile: Rieder e Kainzwaldner vincono l’oro a Milano-Cortina Gli atleti italiani Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto l’oro nel doppio maschile di slittino ai Giochi di Milano-Cortina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cortina D Ampezzo Argomenti discussi: Lorenzo Petrantoni, il pubblicitario diventato mago dei collage: Ho iniziato la sera a casa, così per il gusto di farlo. In una notte l'idea giusta per Newsweek; Sid-Fin qui tutto bene. Lo specchio di una civiltà occidentale che ha rinunciato alla sua identità; Lunghe file agli ingressi di mostre e installazioni: ecco come è andata la lunga notte di Art City; Ghali rompe il silenzio sulle polemiche post cerimonia Milano-Cortina 2026. Grazie a tutto il pubblico che ci sostiene ogni partita. Ieri sera avevamo il palazzetto pieno di cuori gialloblu. Voi siete il settimo giocatore! Grazie per il sostegno! #tigrigialloblu #padovaruggisce #tanadelletigri - facebook.com facebook Pace Armonia Umanità Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.