Tutti in maschera a ChorusLife | dagli spettacoli per famiglie al Carnival On Ice

A ChorusLife il Carnevale diventa una festa per tutti. Durante il weekend, famiglie e bambini trovano spettacoli, musica e animazione tra Piazza del Sagittario e la pista di pattinaggio. Le maschere e i giochi animano le giornate, trasformando il luogo in un vero e proprio carnevale all’aperto. Gli organizzatori hanno preparato un calendario ricco di eventi per divertire grandi e piccini.

Maschere, musica, animazione e spettacoli: a ChorusLife arriva il Carnevale con un calendario di appuntamenti pensati per famiglie e bambini, tra Piazza del Sagittario e la pista di pattinaggio. In programma una serata party su prenotazione, un weekend di iniziative con truccabimbi e performance per tutte le età e, a chiudere, una cena a tema per il Carnevale Ambrosiano. Si parte venerdì 13 febbraio con la “Cena Spettacolare – Carnival Dinner”, dalle 21.00 nell’Area Food interna di Piazza del Sagittario (info e prenotazioni, tel. 3494410654): una cena da vivere insieme, tra musica e atmosfera di festa fino a tarda sera.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su ChorusLife Carnival Carnival party al Night life Palermo: ospite della serata Chris Clun, ingresso in maschera Martedì 18 febbraio il Night Life Palermo si trasforma in un palcoscenico di festa con il suo Carnival party. “Famiglie a Teatro 2026”, tutti gli spettacoli per bambini al Verdi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su ChorusLife Carnival Argomenti discussi: Tavullia. Tutti in maschera a Padiglione: domenica 8 febbraio il Carnevale dei Paesi in piazza Marconi; Tutti in maschera a Magliano de’ Marsi, torna la 2ª edizione del Carnevale Maglianese; Tutti i bambini in maschera al Borgogioioso!; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere. Una Festa in maschera per tutti con gli Amici dell’Asilo di Valle Olona a VareseDomenica 8 febbraio dalle ore 16 all'oratorio di Valle Olona la festa promossa dalla neonata associazione Amici dell'asilo impreziosita dalla mostra fotografica La vita fra le mani ... varesenews.it Carnevale a Cinecittà World: la festa in maschera è per tutti, anche per gli amici a quattro zampeDopo le attività festive di Natale e inizio anno e successiva pausa, Cinecittà World apre nuovamente le sue porte per festeggiare il Carnevale. In attesa della nuova stagione 2025 di Cinecittà World ... comingsoon.it Giuseppe Lanzara. . Tutti in maschera: arriva “Un Amore di Carnevale” a Pontecagnano Faiano! Sabato 14 febbraio, dalle ore 19:00, ci vediamo alla Palestra in Via Dante Alighieri per un party super colorato: animazione con balli, musica, - facebook.com facebook Tutti al Taliercio in maschera! Umana Reyer - Reggio Emilia Info biglietti: shorturl.at/IIpYA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.