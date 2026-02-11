Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 12 febbraio tv streaming

Domani, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli italiani scendono in pista in nove gare diverse. Sono dieci le finali che assegneranno medaglie, tra sci, snowboard, speed skating e short track. L’Italia punta a portare a casa più medaglie possibili, con atleti pronti a dar tutto in queste ultime giornate di gara.

Giorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, giovedì 12 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle nove finali che assegneranno medaglie, ovvero il superG femminile di sci alpino, la 10 km tl femminile di sci di fondo, le moguls maschili di sci freestyle, il cross maschile e l’halfpipe femminile di snowboard, i 5000 femminili di speed skating, la staffetta a squadre di slittino, ed i 500 femminili ed i 1000 maschili di short track. Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello speed skating, con Francesca Lollobrigida impegnata nei 5000, nel superG femminile di sci alpino, con Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano, ma c’è grande attesa anche per lo short track, con Arianna Fontana e Chiara Betti nei 500 femminili e Luca Spechenhauser, Pietro Sighel e Thomas Nadalini nei 1000 maschili. 🔗 Leggi su Oasport.it

