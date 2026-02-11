Questa mattina, come molte altre, mi sono alzata stanca e si è visto subito. Occhiaie e un colorito spento tradiscono il mio stato d’animo. Nonostante tutto, ho deciso di usare un correttore rosa per illuminare il viso e sembrare un po’ più fresca. È una piccola strategia che funziona, almeno per affrontare la giornata con un sorriso in più.

Ci sono giorni in cui mi sveglio stanca e purtroppo mi si legge in faccia: occhiaie, colorito spento e discromie gridano al mondo che non sono proprio in forma. Ergo, in quelle mattine, è più importante del solito trovare il correttore perfetto in grado di rivoluzionare il Pollock che c'è sul mio viso. Ed è qui che ho scoperto (forse un po' in ritardo) il correttore rosa. E non parlo del concealer color carne con sottotono rosato o del correttore colorato verde, lilla o arancio che sì, nascondono le discromie, ma poi necessitano del fondotinta per uniformarsi con l'incarnato. Per essere del tutto trasparente, ammetto che amo la pelle di vetro, glassata, a volte anche effetto burro e che una base leggera ed essenziale è per me un must.

© Amica.it - Tutte abbiamo bisogno di un correttore rosa

I sindacati di polizia in Puglia protestano contro la mancanza di rinforzi.

