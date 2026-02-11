La Toscana si presenta alla Bit con un messaggio chiaro: offre un viaggio incantato per le famiglie e anche per chi viaggia con gli animali. Leonardo Marras parla di un territorio che unisce l’eredità storica alle nuove tendenze, puntando su un turismo che possa accontentare tutti. La regione mette in mostra la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, cercando di attrarre visitatori di ogni età e preferenza.

Un laboratorio di narrazione territoriale dove l’eredità del passato si intreccia con visioni d’avanguardia: la Toscana porta alla Bit le due anime che fanno da traino al turismo. Nello stand curato da Toscana Promozione Turistica, l’edizione 2026 si apre con i dati raccolti da Fondazione Sistema Toscana attraverso Make IAT, lo strumento a disposizione degli Uffici di Informazione e Accoglienza turistica che permette di profilare i visitatori e fornire loro informazioni personalizzate, inserire e gestire i contenuti del proprio territorio. L'intervista a Francesco Palumbo (Fondazione Sistema Toscana) - Fiera BIT 2026 «Questo strumento di intelligence turistica permette di trasformare le informazioni raccolte in strategie concrete - dichiara Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana - Il turista oggi chiede di essere riconosciuto nella sua specificità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Turismo in Toscana, parla Leonardo Marras: ”Viaggio incantato per le famiglie”. E anche pet friendly

Approfondimenti su Turismo Toscana

Vigevano si prepara ad accogliere una grande mostra dedicata a Leonardo da Vinci.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Turismo Toscana

Argomenti discussi: Casa Toscana alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 porta il territorio nel cuore di Milano; Marine della Toscana, al via il docuviaggio sui porti turistici; La rivoluzione della cucina parte da una cassetta in lana: a Firenze si riscopre un gesto antico che guarda al futuro; Milano Cortina, parla l’urologo: Le iniezioni sul pene non sono doping.

REGIONE TOSCANA * :«IL TURISMO, CONVEGNO A FIRENZE PER DELINEARE LE SFIDE E GLI STRUMENTI PER IL FUTURO»Turismo, convegno a Firenze per delineare sfide e strumenti per il futuro ... agenziagiornalisticaopinione.it

Turismo in Toscana: prospettive e sfide nel convegno Regione e Comuni all’operaIl 4 febbraio al Teatro Niccolini di Firenze il convegno promosso da Regione, Anci, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana per confrontarsi e condividere gli strumenti necessari per ... intoscana.it

BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO Viaggio nel “fatto a mano”: alla BIT 2026 la Toscana celebra i 90 anni di MIDA e l’eccellenza dell’artigianato artistico. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Leonardo Marras, del direttore - facebook.com facebook