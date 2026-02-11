Turismo e grandi eventi a Messina guadagni superiori del 50% in due anni

Messina sta vivendo una vera ripresa nel settore del turismo. Negli ultimi due anni, i guadagni sono aumentati di oltre il 50%, grazie a grandi eventi che hanno portato in città migliaia di visitatori. Hotel pieni, ristoranti affollati e strade più animate del solito. La città fa il conto con questa nuova stagione di crescita, che sta cambiando volto e prospettive.

Messina Rinasce: La Rinascita Turistica e la Sfida dell'Accoglienza. Messina sta vivendo una stagione di crescita economica inaspettata, alimentata da un'ondata di turisti attratti da eventi di risonanza nazionale e internazionale. L'analisi condotta dall'Osservatorio Mastercard, presentata l'11 febbraio 2026, dipinge un quadro positivo, ma evidenzia anche una criticità strutturale che potrebbe frenare il potenziale di sviluppo della città: la carenza di strutture ricettive. La spinta turistica, infatti, sta mettendo a dura prova l'offerta alberghiera esistente, limitando i benefici economici che Messina potrebbe trarre appieno dal suo nuovo status di meta turistica.

