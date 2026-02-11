Turismo a Napoli arriva guida per esplorare città a tempo di musica

Napoli si prepara a diventare ancora più attraente per i visitatori con una nuova guida digitale dedicata alla musica. Si chiama “Napoli Music City Guide” e permette a turisti e cittadini di scoprire la città attraverso la musica, tra storie, aneddoti e curiosità sui luoghi più noti e meno conosciuti legati al mondo musicale napoletano. La guida vuole rendere più semplice esplorare Napoli ascoltando il ritmo di una città che da sempre vive di musica.

Nasce “Napoli Music City Guide”, una guida digitale turistica musicale che accompagna cittadini e turisti alla scoperta di storia, aneddoti e curiosita’ sui luoghi famosissimi e sui luoghi meno noti della musica a Napoli. La guida, che, insieme al racconto, contiene una playlist Spotify con alcuni dei brani celebri del repertorio napoletano e propone una mappa interattiva, e’ disponibile in download sul sito del Comune di Napoli. Ed e’ solo una prima versione (“call to action”) della guida che e’ e resta digitale perche’ verra’ aggiornata con nuovi luoghi, anche su proposta delle realta’ musicali che operano sul territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

