Tunnel di Tenda il consigliere Ioculano chiede programmazione e certezze

Questa mattina il Consiglio regionale della Liguria ha discusso della possibile chiusura del Tunnel del Colle di Tenda, che collega Italia e Francia. Il consigliere Enrico Ioculano ha chiesto chiarimenti e ha insistito perché ci siano programmi e certezze concrete sulla gestione futura del tratto. La questione resta aperta e ancora senza risposte definitive.

Il Consiglio regionale della Liguria ha affrontato la questione delle possibili chiusure del Tunnel del Colle di Tenda, tra Italia e Francia, con un’interrogazione presentata dal consigliere Enrico Ioculano. L’obiettivo è ottenere chiarezza e programmazione per minimizzare i disagi per residenti, imprese e turisti, soprattutto in vista della stagione turistica e dei lavori in corso. Genova – Una richiesta di programmazione e certezze ha animato la seduta del Consiglio regionale ligure dello scorso 10 febbraio, incentrata sul futuro del Tunnel del Colle di Tenda. Il consigliere regionale Enrico Ioculano ha sollevato la questione delle possibili chiusure temporanee dell’importante arteria di collegamento, una preoccupazione condivisa da molti operatori economici e cittadini delle valli coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Tenda Italia Tantissima neve e pericolo valanghe: chiude a oltranza il tunnel del Tenda Orari di apertura del Tunnel di Tenda: il calendario fino al 6 aprile, Pasqua compresa La commissione Italia-Francia ha annunciato gli orari di apertura del nuovo tunnel di Tenda. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Tenda Italia Argomenti discussi: PERICOLO VALANGHE: DALLE 21 DI OGGI CHIUSO AL TRAFFICO IL TUNNEL DI TENDA; Orari di apertura del Tunnel di Tenda: il calendario fino al 6 aprile, Pasqua compresa; Tunnel di Tenda: confermati gli attuali orari di apertura; Tenda riaperto dopo la nevicata, ma resta l’incognita sulle nuove fasce orarie del tunnel. Tunnel del Colle di Tenda, stop e riaperture: in Liguria il tema tiene banco in consiglio regionaleIoculano incalza la Giunta: aperture a Pasqua, chiusura totale dal 7 al 19 aprile. Poi decisioni legate al cantiere ... targatocn.it Tunnel di Tenda: ad aprile temporanee chiusure della viabilità. L’annuncio dell’assessore regionale Giampedrone /Tutte le dateLo ha confermato oggi in consiglio regionale l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, rispondendo a un'interrogazione del consigliere Pd Enrico Ioculano. imperiapost.it TUNNEL DI TENDA: AD APRILE TEMPORANEE CHIUSURE DELLA VIABILITÀ. L'ANNUNCIO DELL'ASSESSORE REGIONALE GIAMPEDRONE /TUTTE LE DATE - facebook.com facebook Fasce orarie di apertura tunnel di Tenda confermate fino a Pasqua. Si torna all'orario continuativo dal 3 al 6 aprile per le festività #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.