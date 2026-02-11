Tumori Pellacani Sidemast | Contro il melanoma proteggersi dal sole tutto l' anno

Il melanoma può presentarsi a qualsiasi età e in qualsiasi momento della vita. Lo spiega Pellacani del Sidemast, che invita a proteggersi dal sole tutto l’anno, non solo in estate. I rischi ci sono sempre, e le scottature accumulate aumentano le probabilità di sviluppare questo tipo di tumore. Per questo è importante adottare comportamenti corretti, anche nei mesi più freddi, per proteggersi dai raggi UV.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - Il melanoma "non ha un'età precisa di insorgenza": può comparire teoricamente in qualsiasi fase della vita. "Tuttavia, esistono alcune fasce di età a cui si presta maggiore attenzione. E' estremamente raro nell'infanzia e quasi impossibile negli adolescenti, a meno di condizioni particolari come la presenza di un nevo congenito gigante o di rarissime forme di melanoma (ad esempio il melanoma spitzoide a crescita nodulare). Nel giovane adulto, invece, il melanoma può comparire, con una distribuzione simile tra uomini e donne. Il picco principale di incidenza si registra intorno ai 50-55 anni.

