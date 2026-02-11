Tumbler Ridge | Strage in un liceo dieci morti e ventisette feriti Indagini per chiarire il movente

Una mattina di terrore a Tumbler Ridge, in Columbia Britannica. Un giovane ha aperto il fuoco nel liceo locale, causando dieci morti e ventisette feriti. La polizia ha già avviato le indagini per capire il motivo dietro questa strage, mentre il paese si stringe intorno alle famiglie delle vittime. La comunità si risveglia sotto shock, con le autorità che cercano di fare chiarezza su cosa abbia spinto il ragazzo a compiere un gesto così drammatico.

Strage al Liceo di Tumbler Ridge: Una Mattinata di Terrore nella Columbia Britannica. La quiete di Tumbler Ridge, pittoresca cittadina incastonata nella Columbia Britannica ai piedi delle maestose Montagne Rocciose, è stata brutalmente infranta questa mattina, 11 febbraio 2026, da una sparatoria che ha sconvolto un intero liceo. Il bilancio provvisorio dell’attacco, confermato dalle autorità, parla di almeno dieci vittime e ventisette feriti, rendendo questo evento uno dei più gravi nella storia recente del Canada. L’autrice della strage, una donna la cui identità non è stata ancora resa pubblica dalle forze dell’ordine, ha successivamente compiuto un gesto estremo, ponendo fine alla sua stessa vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una sparatoria ha insanguinato Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica.

Una sparatoria ha sconvolto la scuola di Tumbler Ridge, in Columbia Britannica.

