Donald Trump ha chiesto a Zelensky di convocare le elezioni in Ucraina. Il presidente ucraino ha subito ribattuto, spiegando che prima bisogna garantire la sicurezza del paese. La richiesta di Trump arriva in un momento delicato, ma Zelensky preferisce concentrarsi sulla stabilità prima di pensare alle elezioni. La tensione tra i due leader si fa sentire mentre la questione si fa sempre più complessa.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky intenderebbe annunciare il 24 febbraio 2026, ossia nel giorno del quarto anniversario dell’invasione russa e dell’inizio della guerra, un piano per le elezioni nazionali e per un referendum su un accordo di pace con la Russia. Lo ha scritto il Financial Times, riferendo che Trump avrebbe esercitato pressioni affinché venisse presa questa decisione. A stretto giro dalla rivelazione, il numero uno di Kiev, attraverso il suo ufficio, ha smentito l’indiscrezione. Le pressioni di Trump su Zelensky per indire nuove elezioni in Ucraina Il Financial Times, citando funzionari ucraini ed europei, ha sostenuto che l’Ucraina ha cominciato a pianificare le elezioni presidenziali e un referendum dopo che l’amministrazione Usa guidata da Donald Trump avrebbe esercitato pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tengano entro metà maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump spinge per le elezioni in Ucraina, Zelensky smentisce l'annuncio del 24 febbraio: "Prima la sicurezza"

