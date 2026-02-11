Trump privately weighs quitting USMCA trade pact he negotiated Bloomberg News reports

Donald Trump sta considerando di uscire dall’accordo commerciale USMCA, che lui stesso ha negoziato. Secondo fonti di Bloomberg News, il presidente si sta pensando seriamente di lasciare il trattato, senza ancora aver preso una decisione definitiva. Questa possibilità crea nuovi dubbi sul futuro dell’intesa che coinvolge Stati Uniti, Canada e Messico. Nei prossimi giorni, potrebbe arrivare una svolta, ma al momento l’uscita resta solo una possibilità che fa tremare le negoziazioni in corso.

Feb 11 (Reuters) - U.S. President Donald Trump is privately musing about exiting the North American trade pact, injecting further uncertainty about the deal’s future into. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Mexico says trade pact with US will survive despite Trump’s skepticism

Il governo messicano ha ribadito che l’accordo commerciale con gli Stati Uniti rimarrà stabile, nonostante le incertezze sollevate dall’amministrazione Trump.

