Durante la presidenza, Donald Trump ha preso di mira Jeffrey Epstein, a differenza dei democratici che sono rimasti in silenzio sulle accuse contro l’ex finanziere. Mentre l’attenzione pubblica si concentrava su altri temi, il tycoon ha agito concretamente contro Epstein, cercando di mettere fine alle sue attività. La vicenda resta ancora aperta e piena di retroscena da chiarire.

Mentre i democratici hanno taciuto sulle malefatte di Epstein, Trump gli ha fatto concretamente la guerra nei suoi anni da presidente. I media mainstream progressisti e alcuni conservatori continuano ad associare da tempo Donald Trump con il caso Jeffrey Epstein, mostrando sempre un video vecchio che li vede divertirsi insieme ad una festa. Tuttavia, mentre i democratici hanno taciuto sulle malefatte di Epstein, il Tycoon gli ha fatto concretamente la guerra nei suoi anni da presidente degli Stati Uniti d’America. Maurizio Blondet ha riepilogato sul proprio blog come in realtà proprio Donald Trump abbia fatto la guerra ad Epstein, il quale, come noto, “è stato suicidato” in carcere. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

Nella seconda parte dell'intervista esclusiva a Susie Wiles, si approfondiscono i retroscena delle strategie di Trump, le tensioni alla Casa Bianca e le vicende legate ai controversi «Epstein files».

