Truffa del finto nipote a Conversano | arrestate due donne

Due donne sono state arrestate a Conversano dopo aver messo in atto la classica truffa del finto nipote ai danni di un’anziana. La polizia è intervenuta mentre le due donne cercavano di raggirare l’anziana signora, riuscendo ad arrestarle in flagranza di reato. La vittima si era accorta troppo tardi di essere caduta nella trappola e ha chiamato subito le forze dell’ordine.

Ancora una truffa ai danni di un’anziana, ma questa volta il raggiro si è concluso con un arresto in flagranza. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Monopoli e della Stazione di Conversano hanno arrestato due donne di origini campane, ritenute responsabili di una truffa ai.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Conversano Truffa Truffa del finto carabiniere, tre donne arrestate in trasferta Siena, tre donne arrestate per la truffa del “finto carabiniere”: recuperati gioielli per 15mila euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Conversano Truffa Argomenti discussi: Ferentino. Truffa del finto nipote, anziana raggirata; Ferentino, Nonna, aiutami o mi arrestano. Il trucco del finto nipote colpisce ancora; Ferentino, truffa agli anziani: 86enne derubata con la truffa del finto nipote; Iniziativa truffa contro gli anziani: come prevenirle con i Carabinieri a Maida. Conversano, con la truffa del finto nipote sottraggono 2.670 euro in soldi e oro a un'anziana: arrestate due donneEntrambe sono di origini campane: una delle due si era recata presso l'abitazione della 77enne per ritirare i preziosi, tentando persino di sfilarle con forza dalle dita la fede nuziale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Truffa del finto nipote a Conversano: arrestate due donneEntrambe di origine campana, sono state fermate dai carabinieri mentre uscivano da un condominio con oro e contanti sottratti a una 77enne ... baritoday.it Il “Ghost Pairing” colpisce WhatsApp, ecco come funziona la truffa del finto voto alla nipote https://www.napolitoday.it/cronaca/truffa-finta-foto-da-votare.html - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.