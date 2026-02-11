Trovato il cadavere di una donna | l' ipotesi del gesto estremo

Questa mattina, nella zona della Rocca di Manerba, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sulla dinamica. La scena è stata isolata e le forze dell’ordine stanno ascoltando i testimoni. La comunità del luogo è sotto shock per questa morte improvvisa e ancora avvolta nel mistero.

Tragico ritrovamento nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, nella zona della Rocca di Manerba. Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto tra le rocce del promontorio affacciato sul lago di Garda. A fare la drammatica scoperta – stando alle prime informazioni trapelate – sarebbero stati i Vigili del Fuoco che dalle prime ore di oggi stavano setacciando la zona: un drone ha avistato il corpo senza vita tra la vegatazione e gli scogli. Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione di un'auto, lasciata insolitamente aperta, parcheggiata da giorni nell'area di sosta del promontorio.

