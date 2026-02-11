Treni Salvini | dati Viminale inquietanti è un attacco all’Italia

I dati sui sabotaggi alle linee ferroviarie raccolti dal Viminale sono preoccupanti. Salvini non fa giri di parole e parla di un attacco all’Italia. Le notizie arrivano dopo mesi in cui si sono sollevate già diverse preoccupazioni. Ora si attende una risposta concreta dalle autorità.

Roma, 11 feb. (askanews) – “I dati del Viminale sui sabotaggi alle linee ferroviarie sono inquietanti e confermano le preoccupazioni già manifestate nei mesi scorsi”. Lo afferma il ministro di Infrastrutture e trasporto, Matteo Salvini commentando con una nota i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. “I 49 casi del 2025 rispetto ai 9 dell’anno precedente sono un attacco all’Italia che non resterà impunito – avverte -. Oltre al carcere chiederemo risarcimenti milionari, a tutela dei passeggeri danneggiati”. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

