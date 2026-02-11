Questa mattina, la sala sismica dell’INGV di Roma ha rilevato tre scosse di terremoto nel Tirreno. Le scosse si sono verificate tra le 8 e le ore successive, senza ancora segnalare danni o feriti. La zona è sotto osservazione mentre si cerca di capire la portata di questi eventi sismici.

La sala sismica dell’ INGV di Roma ha registrato tre scosse di terremoto nella mattinata di oggi, tra le 8.28 e le 9.54, nel Tirreno meridionale al largo di Palermo. La più intensa, di magnitudo 3.6, è stata localizzata in mare a una profondità di circa 30 chilometri. È questa la scossa che è stata percepita più chiaramente dalla popolazione, soprattutto lungo la fascia costiera del Palermitano. Le altre due scosse. Successivamente, gli strumenti dell’INGV hanno rilevato altri due eventi sismici, entrambi di magnitudo 2.2, a una profondità più superficiale, intorno agli 8 chilometri. Anche questi movimenti tellurici sono stati localizzati nella stessa area marina, tra gli 80 e i 90 chilometri a nord-est di Bagheria e Palermo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tre scosse nel Tirreno: torna l’attenzione sul sismico nel Palermitano

Questa mattina, l'area del Golfo di Policastro, tra le province di Salerno e Potenza, è stata interessata da un sciame sismico, caratterizzato da tre scosse consecutive.

Oggi si sono verificate alcune scosse di terremoto in Italia, tra Palermo e la provincia di Pordenone.

