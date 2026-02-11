Questa mattina il Napoli ha ufficializzato la conquista di Antonio Vergara, che in questa prima parte del 2026 ha già segnato tre gol in tre diverse competizioni. Un debutto da sogno che ha fatto balzare il giovane talento sotto i riflettori, dimostrando di essere pronto a lasciare il segno in questa stagione.

L’ESPLOSIONE DEL TALENTO. L’inizio del 2026 ha consacrato Antonio Vergara come la nuova stella del Napoli. Il classe 2003, cresciuto nel vivaio azzurro, ha segnato 3 gol in 3 competizioni diverse (Champions League contro il Chelsea, Serie A contro la Fiorentina, Coppa Italia contro il Como), sempre allo stadio Maradona. Lanciato titolare da Antonio Conte per sopperire all’emergenza infortuni, Vergara ha risposto con prestazioni da veterano, dimostrando duttilità tattica (gioca sia a destra che a sinistra) e una personalità straripante. Da soluzione d’emergenza a titolare inamovibile: è nata una stella. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Tre gol in tre competizioni: Antonio Vergara si prende il Napoli

Approfondimenti su Antonio Vergara Napoli

Caressa ha espresso una valutazione severa sulla prestazione di Sommer durante la partita di ieri sera a San Siro contro il Pisa.

Napoli si anima dopo il gol di Antonio Vergara contro il Chelsea in Champions.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Antonio Vergara Napoli

Argomenti discussi: Aviglianese, la firma di Pignataro sulla svolta: tre gol in tre partite e leadership ritrovata; Sei gol e spettacolo nell’anticipo: il Frosinone rimonta tre volte il Bologna, niente sorpasso al secondo posto per le emiliane; Il Palermo ingrana la sesta: segna tre gol all’Empoli e vola in classifica; Va sotto di tre gol, vince 4-3 e rimane in vetta: Como, è la rimonta più pazza di sempre!.

Tre cambi, tre gol, tre punti: Genoa, quando la panchina ti può cambiare la partitaRuslan Malinovskyi. Caleb Ekuban. Junior Messias. Tre cambi, tre gol, tre punti. Il Genoa supera il Bologna al Ferraris al termine di un match pirotecnico che ha fatto esultare il pubblico e che ha ... m.tuttomercatoweb.com

Coppa Italia: la Juve spreca troppo, l'Atalanta la punisce con tre golSpalletti: 'Non siamo stati bravi a fare le scelte giuste' Siamo spappolati dal dispiacere, perché la partita l'avevamo fatta. Luciano Spalletti usa un'immagine molto forte a commento dell'eliminazi ... ansa.it

Primo gol in Champions. Primo gol in campionato. Primo gol in Coppa Italia. Il “triplete” di Antonio Vergara. - facebook.com facebook

Il #Napoli pronto a rinnovare con adeguamento il contratto di Antonio Vergara L'azzurro rivelazione del Napoli preso da giovanissimo per 15mila euro, ora pronto per un nuovo accordo con il club di ADL x.com