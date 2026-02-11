Un uomo di 48 anni ha perso la vita questa mattina a San Giuliano Milanese, investito da un camion mentre attraversava il cavalcavia tra Cerca e Binasca. L’incidente è avvenuto all’alba e ancora non sono chiare le cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia sta verificando la dinamica esatta dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente sul cavalcavia tra Cerca e Binasca. Tragedia nella mattinata di mercoledì 11 febbraio 2026 a San Giuliano Milanese, nell’hinterland di Milano. Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato investito da un camion mentre si trovava sul cavalcavia che collega la strada provinciale Cerca alla strada Binasca. L’allarme è scattato intorno alle 6 del mattino, quando il mezzo pesante ha travolto il pedone in un tratto stradale privo di marciapiede e di illuminazione. Camminava al centro della carreggiata. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, l’uomo stava camminando al centro della carreggiata in un’area teoricamente interdetta ai pedoni e destinata esclusivamente a veicoli, mezzi pesanti e scooter. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Travolto da un camion all’alba: muore 48enne a San Giuliano Milanese

Approfondimenti su San Giuliano Milanese

Questa mattina presto a San Giuliano Milanese, un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion.

Un uomo di 65 anni ha perso la vita stamattina a Gaggiano, nel Milanese, dopo essere stato investito da un autoarticolato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Giuliano Milanese

Argomenti discussi: Cade dalla bici e poi viene investito da un camion: grave 28enne; Emergenza senza sosta sulle nostre strade: gravissimo un pedone travolto a Fonte, all’alba frontale sulla Postioma; Andava al lavoro in bici, investito e ucciso da un Tir in via Crispi; Incidente sulla Palermo-Catania allo svincolo di Bagheria, cinque mezzi coinvolti: traffico in autostrada.

San Giuliano, 48enne muore travolto da un camion sul cavalcavia: camminava al centro della carreggiata alle 6 del mattinoL’incidente sulla strada che collega le provinciali Cerca e Binasca. La vittima, senza fissa dimora, aveva precedenti per furti e reati contro il patrimonio ... msn.com

Cammina nel centro della carreggiata all’alba e viene travolto da un camion: morto un uomoQuesta mattina, all’alba, un uomo è stato travolto da un camion a San Giuliano Milanese. Pare che stesse camminando al centro della carreggiata. È morto mentre veniva trasferito in ospedale. fanpage.it

Nicola Porro. . Il caso Boccia, Sangiuliano, Report e l’indagine per stalking. Era tutto chiaro, ma la grande stampa l’ha trattata da santona! L’editoriale di Sallusti su politicoquotidiano.it - facebook.com facebook