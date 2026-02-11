La commissione di Garanzia ha chiesto ai sindacati di posticipare gli scioperi previsti il 16 febbraio e il 7 marzo nel settore aereo. I sindacati, però, hanno deciso di andare avanti con le azioni di protesta, lasciando aperta la tensione tra le parti. La situazione resta incerta e il personale del settore si prepara a nuove giornate di sciopero nonostante l’invito al rinvio.

Dalla commissione di Garanzia è stato rivolto l’invito ai sindacati di rinviare ad altre date le due azioni di sciopero in programma il 16 febbraio e il 7 marzo nel settore aereo, perché lo svolgimento avviene in concomitanza con le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina. Condividendo l’iniziativa dei Garanti, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini si è detto pronto a formalizzare la richiesta di rinvio dello sciopero ai sindacati, esprimendo la disponibilità a convocarli. Ma i sindacati informalmente fanno sapere che non intendono fare marcia indietro: «Abbiamo indetto lo sciopero per Ita Airways e easyJet nel rispetto della normativa sugli scioperi - spiega Fabrizio Cuscito (Filt-Cgil) -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Trasporto aereo, scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo: il Garante chiede il rinvio, i sindacati vanno avanti

Approfondimenti su Trasporto Aereo

Il Garante per i diritti dei passeggeri chiede di spostare gli scioperi del trasporto aereo programmati durante le date di Milano-Cortina.

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha bocciato le proteste dei lavoratori del settore aereo previste per il 16 febbraio e il 7 marzo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Trasporto Aereo

Argomenti discussi: Trasporti, al via da oggi gli scioperi di febbraio. Stop anche nazionali (di un giorno) sia per treni sia per aerei; Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle proteste; Dai treni agli aerei, tutti gli scioperi in programma a febbraio; Viaggiare a febbraio sarà un’impresa: le date degli scioperi.

Salvini vuole bloccare gli scioperi degli aerei e rinviarli a dopo le OlimpiadiMatteo Salvini è pronto a bloccare gli scioperi del trasporto aereo del 16 febbraio e 7 marzo e a rinviare tutto dopo i Giochi Olimpici e Paraolimpici ... fanpage.it

Milano-Cortina, il Garante scioperi: spostare gli scioperi del trasporto aereo del 16/2 e 7/3La Commissione di Garanzia sugli scioperi avverte il Ministro dei Trasporti del rischio di disagi per le date critiche ... italiaoggi.it

Scioperi nel trasporto aereo: il Garante chiede di rinviarli dopo Milano Cortina. Le agitazioni previste per il 16 febbraio e il 7 marzo potrebbero essere spostate tra il 24 febbraio e il 4 marzo, per garantire la regolare organizzazione dell’evento internazionale. # - facebook.com facebook

Anche Salvini chiede di rinviare gli scioperi del trasporto aereo dopo le Olmpiadi e le Paralimpiadi. Il ministro dei Trasporti: "Disponibile a convocare i sindacati al Mit." #ANSA x.com