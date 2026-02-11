Il ministro Salvini ha annunciato che è pronto a usare il decreto di precetto per fermare gli scioperi nel settore dei trasporti durante le Olimpiadi. L’obiettivo è garantire che i voli e i mezzi pubblici funzionino senza interruzioni durante le competizioni. La decisione arriva dopo che il Garante ha chiesto il rinvio degli scioperi di aerei fissati proprio in quel periodo. Salvini ha detto che la priorità è assicurare la mobilità dei visitatori e degli atleti, anche se alcuni sindacati si oppongono all’intervento. La situazione si fa

"Il Garante assolutamente fa bene'' a chiedere il rinvio degli scioperi di aerei in concomitanza con le Olimpiadi. "Noi abbiamo scritto ai sindacati, li inviteremo venerdì. Se dicessero di no, interverrò come la norma prevede, con una precettazione, perché con i Giochi di Milano-Cortina stiamo dando nel mondo un'immagine di efficienza e bellezza. Non possiamo bloccare, non solo i cittadini e i lavoratori, ma anche gli atleti olimpici e paralimpici''. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini al Tg1. E sui casi di sabotaggio alla linea ferroviaria ha sottolineato: "Sono quasi uno a settimana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trasporti, Salvini pronto a precettare chi fa sciopero durante le Olimpiadi

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto al ministro Matteo Salvini di posticipare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo.

Il 12 dicembre si preannuncia uno sciopero che sta attirando l'attenzione.

