La possibilità di spostare il titolo sportivo a Roma tiene banco tra gli addetti ai lavori. Le regole del basket italiano sono chiare, ma la questione resta aperta. Per ora, nessuna decisione definitiva, e tutto resta in bilico tra interpretazioni e procedure da seguire.

Il tema del trasferimento del titolo sportivo nel panorama cestistico nazionale richiede un’interpretazione accurata delle norme che regolano l’attribuzione, la cessione e, in caso, il trasferimento dell’attività. L’analisi sintetizza i principi chiave che emergono dall’intersezione tra normativa statale, regolamenti federali e procedure di licenza, focalizzandosi sui riferimenti principali che incidono sulle decisioni delle federazioni e delle competizioni. Secondo la cornice normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la cessione, il trasferimento o l’attribuzione del titolo sportivo, definito come l’insieme delle condizioni che permettono a una società di partecipare a una determinata competizione, sono effettuati solo previa una valutazione economica del titolo tramite una perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale competente nel circondario della società cedente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Trasferimento del titolo sportivo a Roma: è possibile?

Approfondimenti su Roma Cestistica

Joaquin Correa, ex attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare il Botafogo a causa delle difficoltà legate al suo ingaggio.

Giannis Antetokounmpo ha deciso di restare ai Milwaukee Bucks.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

RIVELATO ADESSO! PELLEGRINI ADDIO + SANCHO IN ARRIVO - RIVOLUZIONE ROMA | NOTIZIE AS ROMA OGGI

Ultime notizie su Roma Cestistica

Argomenti discussi: Tutti gli acquisti ufficiali di gennaio in Serie A; Kouamé, la Fiorentina fa chiarezza: Ecco perché è saltata la cessione al Verona; Juve Stabia, Diakité e Okoro chiudono il mercato; Inizia la saga del trasferimento di Mohamed Salah in Arabia Saudita! La stella del Liverpool in trattative con i giganti della Pro League per un trasferimento estivo dopo un cambiamento di posizione.

Il nuovo Brescia nascerà il 17 luglio. Il giorno dopo via al ritiro: il 20 la prima amichevoleÈ slittato a giovedì 17 luglio il pronunciamento della FIGC in merito al trasferimento del titolo sportivo e del cambio di denominazione della Feralpisalò. Una proroga, questa, necessaria, stando a ... tuttomercatoweb.com

Kouamé saluta la Fiorentina Alla fine va in... Grecia Trasferimento a titolo definitivo - facebook.com facebook

UFFICIALE - Yanis Massolin è un giocatore dell'Inter: trasferimento dal Modena a titolo definitivo x.com