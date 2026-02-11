Trapianto di cuore pediatrico a Napoli | operatori sospesi e lista pazienti in standby

A Napoli, un intervento di trapianto di cuore pediatrico si ferma bruscamente. Gli operatori coinvolti sono stati sospesi e la lista dei bambini in attesa resta in stand-by. La situazione crea tensione tra le famiglie e mette in discussione le procedure dell’ospedale dei Colli. La città resta in attesa di chiarimenti ufficiali.

Trapianto di cuore pediatrico: l'azienda ospedaliera dei Colli fa chiarezza. In seguito alle notizie di stampa riguardanti il trapianto di cuore pediatrico avvenuto il 23 febbraio 2025, la direzione generale dell'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli ha annunciato che sono state avviate immediatamente le verifiche necessarie per analizzare in modo dettagliato l'intero percorso clinico-terapeutico-assistenziale. Questo processo è fondamentale per identificare eventuali criticità o responsabilità associate all'operazione.

